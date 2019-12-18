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حسين القيسي: فن النماذج المصغرة من الفنون القديمة منذ 7000 سنة.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:55 م
عضو فريق بصناعة المصغرات
عضو فريق بصناعة المصغرات
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ريهام فيكتور
قال حسين القيسي، عضو فريق بصناعة المصغرات، إن «النماذج المصغرة» تعتبر من الفنون القديمة التي تعود الى 7000 سنة، لافتا إلى أن صناعة المصغرات تعود إلى المصرى القديم عندما كان يعرض نماذج عن حياته اليومية .

وأضاف حسين القيسي، خلال لقائه ببرنامج "IN BOX " المذاع على فضائية " صدى البلد 2 " أن المتحف المصرى يحتوى على العديد من النماذج الخاصة بالإنسان المصرى القديم فى الزراعة و المعابد وغيرها من التماثيل المصغرة .

وأشار عضو فريق بصناعة المصغرات، إلى أن الفنان يقوم بتوصيل خياله وإبداعه من خلال النماذج المصغرة ، مؤكدا أن عام 2013 بدأنا بجمع اول فريق خاص بصناعة المصغرات، مضيفًا أن النماذج المصغرة موجودة على المستوى العالمى .

وأوضح عضو فريق بصناعة المصغرات، أن الإقبال هذه السنه كبير جدا على المعرض الثالث المقام النماذج المصغرة، مؤكدا ان الأطفال مهتمة بالمشاركة والتعرف اكثر على هذا الفن .

ونوه إلى أن النماذج المصغرة تتكون من اكثر من خامة مختلفة وأكثر النماذج جذبا كانت نموذج مصنوع من عيدان الكبريت.
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