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محافظات

مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:43 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان 2 قافلة طبية أستمرت أعمال كل قافلة على مدار يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 4230 مواطنًا ومواطنة من أهالى منطقة الكرور التابعة لمركز أسوان ، وقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وقد ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة , بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة .
وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 841 سيدة بالمكان حيث أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .
مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان
مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان
مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان
مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان
مجانا..الكشف الطبى على 4230 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان
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