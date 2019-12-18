مصطفى شوقي يكشف سر نجاح أغنية ملطشة القلوب

عرض برنامج "عرب وود" المذاع على قناة روتانا تقريرا يوضح سر نجاح أغنية " ملطشة القلوب " كما ان الفنان مصطفي شوقي متواجد على الساحة الفنية منذ عام 2003 ولكن نصر محروس أعاد اكتشافه وتقديمه للجمهور بشكل جديد في أغنية ملطشة القلوب.



وقال الفنان مصطفى شوقي : "إنني أقوم بالمحاولة في مجال الغناء منذ سنوات عديدة ، كما أنني مطرب معتمد من الإذاعة من سنة 1994".



في هذا الصدد قال المنتج نصر محروس: إنني تعرفت على الفنان مصطفى منذ 4 سنوات عن طريق لحن قام بتقديمه لي.



وأوضح مصطفى شوقي أن الفنان نصر محروس هو من قام بالتجهيز للاغنيه والفضل يعود إليه.



وتابع مصطفى شوقي أن الأغنية حققت نجاحا باهرا وتجاوزت نسبة المشاهدة 10 ملايين شخص.