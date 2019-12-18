رئيس زفتى يقود حملة نظافة مكبرة لكافة المداخل والمخارج

قاد المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة موسعة اليوم الأربعاء، بجميع مداخل ومخارج المدينة، شارك فيها جميع العمال ومعدات النظافة بالمجلس .



كما وجه رئيس المدينة مسئولي الحملة بالضرورة رفع تلال القمامة وإزالة الأتربة من جانبي الطريق بمدخل المدينة ناحية " سكة طنطا وبركة السبع ومنطقة كوبرى العشرة ، كما قامت إدارة الكهرباء بصيانة الأعمدة وتغيير اللمبات ، كما قامت سيارات شركة المياة برش الشوارع بعد الانتهاء من رفع الأتربة .



وأكد المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة ، أن أعمال الرصف سيتم الانتهاء منها في خلال أسبوعين ، حيث يتم رصف عدد 9 شوارع رئيسية بالمدينة بتكلفة 14 مليون جنيه .



مشيرا أن كافة أعمال الرصف تتم طبقا للمواصفات الفنية وبتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

