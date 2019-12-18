زيادة الوعي وأهمية الوقاية من الفساد.. ندوة تثقيفية بمعهد فتيات أسيوط

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد في حضور الندوة التثقيفية بعنوان "زيادة الوعي وأهمية الوقاية من الفساد" والتي نظمتها منطقة أسيوط الأزهرية بقاعة المؤتمرات بمعهد فتيات حسين رشدى وبالتنسيق مع منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، وخلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد وأيمن محروس رئيس حي شرق والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة بأسيوط وعلى صديق منسق الحملة الوطنية لمحاربة الفساد ومحمود عبدالمنعم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعبد الناصر حسن مدير عام المواد العربية والشرعية.



بدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري تلاها آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط والتي أكد فيها أن رجال الأزهر هم دعاة السماحة ومحاربون للفساد حيث إن الفساد هو تدمير للأمة وللشعوب والمستقبل بأكمله.



وأكد السكرتير المساعد - خلال كلمته- على أهمية الوقاية من الفساد حيث إن الشعب هم جنود محاربة الفساد ولا يقل دورهم عن الجهات المنوطة بذلك، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف في مكافحة الفساد. مشيرًا إلى أن الوقاية من الفساد خير من مكافحته. وناشد مسئولي الأزهر الشريف بضرورة التوعية الدينية وتكثيف المؤتمرات للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها.