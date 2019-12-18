ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زيادة الوعي وأهمية الوقاية من الفساد.. ندوة تثقيفية بمعهد فتيات أسيوط

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:00 م
ندوة تثقيفية بمعهد
ندوة تثقيفية بمعهد فتيات أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد في حضور الندوة التثقيفية بعنوان "زيادة الوعي وأهمية الوقاية من الفساد" والتي نظمتها منطقة أسيوط الأزهرية بقاعة المؤتمرات بمعهد فتيات حسين رشدى وبالتنسيق مع منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، وخلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد وأيمن محروس رئيس حي شرق والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة بأسيوط وعلى صديق منسق الحملة الوطنية لمحاربة الفساد ومحمود عبدالمنعم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعبد الناصر حسن مدير عام المواد العربية والشرعية.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري تلاها آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط والتي أكد فيها أن رجال الأزهر هم دعاة السماحة ومحاربون للفساد حيث إن الفساد هو تدمير للأمة وللشعوب والمستقبل بأكمله.

وأكد السكرتير المساعد - خلال كلمته- على أهمية الوقاية من الفساد حيث إن الشعب هم جنود محاربة الفساد ولا يقل دورهم عن الجهات المنوطة بذلك، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف في مكافحة الفساد. مشيرًا إلى أن الوقاية من الفساد خير من مكافحته. وناشد مسئولي الأزهر الشريف بضرورة التوعية الدينية وتكثيف المؤتمرات للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيرة الذاتية لـ الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

محافظ الفيوم يزف بشرى سارة للأهالي في 2020

قافلة التوعيةُ الأُسرية للأزهر تصل محطتها الرابعةَ بمحافظة الدقهلية غداً

رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا يحاضر في ندوة النزاهة وآليات مكافحة الفساد بالجامعة.. غدا

تشكيل منتخبي الجمباز الابتدائي والإعدادي بأسيوط الأزهرية

افتتاح مقر صيانة الأجهزة الإلكترونية بمنطقة الجيزة الأزهرية

ترشيحاتنا

المصري يحسم الجدل حول إقالة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | اعرف السبب

منطقة الخليج تتعرض لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاما.. تفاصيل

هبوط جديد في أسعار رينو renault اليوم في مصر

وفاة الفنانة عصمت محمود .. تعرف علي اخر اعمالها.. واشهر افية علي هنيدي .. وزوجها فنان شهير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور

بعد زواج استمر 70 عامًا.. وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة.. تفاصيل مؤثرة