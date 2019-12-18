الغرف التجارية: مشاركة السيسي بمنتدى الشباب دعم حقيقي للتنمية المستدامة



وقال "العربي" إن منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ ، يؤكد علي قدرات الشباب المصري والمرأة المصرية في توليهم المناصب المختلفة والإجادة بها ، سواء حقائب وزارية أو نواب ومحافظين وغيرها من المناصب التي تستهدف خدمة بلدنا.



وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية علي أن مشاركة الرئيس في منتدي شباب العالم رسالة مهمة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان ،ومستمرة في دعمها للشباب باختلاف ثقافتهم وميولهم ، بما يحقق الطفرة التقدمية المرجوة في المرحلة القادمة.





أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات لإعادة مصر إلى مكانها الطبيعي علي الخريطة العالمية ، وهو دور يستحق الاشادة والمساندة لأنه في النهاية يحقق مصلحة بلدنا.وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات له إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم الذي أقيم تحت رعايته وشارك فيه كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع الشباب بمختلف ثقافتهم أمر مهم لتبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى حرص الرئيس علي المشاركة في المنصات الحوارية الشبابية العالمية، وتحويل توصياتها إلى تكليفات حكومية لتنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة لبلدنا وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.اقرأ أيضا: