فرح رسلان | قصة أول طبيبة تعمل بحجاب معقم في بريطانيا



أما الحجاب التي ترتديه فرح فهو حجاب معقم يعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة، وقالت السيدة روزلان، التي تعمل في لينكولنشاير وصاحبة فكرة الحجاب المعقم، إن الفكرة جاءت إليها حينما كانت طالبة طب في مشفى ديربي الجامعي وبورتون إن إتش إس ترست.



وتابعت: "كنت أستخدم الحجاب نفسه طوال اليوم ولكن يبدو أنه لم يكن نظيفا"، وفكرت في إيجاد حل يجمع بين السيطرة على العدوى وإيجاد حل وسط بين شغف التواجد في غرفة العمليات ولباس الزي الديني.



واستوحت السيدة روزلان الفكرة من ماليزيا، بلد ميلادها، حيث الحجاب الإسلامي للفتيات وخامات الأقمشة الملائمة.

في حدث يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة، استطاعت طبيبة العمل بأحد المستشفيات البريطانية وهي ترتدي حجابا.ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فإن المستشفى قدمت للموظفين أول حجاب معقم يمكن أن تستخدمه السيدات اللواتي يعملن بالمستشفى في غرف العمليات، وتعد أول من استخدمته الطبيبة فرح رسلان.فرح تعد أول طبيبة محجبة في المملكة المتحدة، والتي ارتدته خلال فترة تدريبها في مستشفى رويال ديربي، وكانت السيدات لا يرتدين الحجاب خلال العمل بالمستشفيات البريطانية خوفا من انتقال العدوى المتعلقة بالحجاب التي ترتديه طوال اليوم.- اقرأ أيضا: شاهد.. لحظة العثور على طفل ملقى أمام مستشفى بعد ساعات من ولادته