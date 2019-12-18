اخبار الحوادث | افتتاح إدارة المعامل الكيميائية.. مجلس الدولة يرفض تسجيل نموذج جديد لنقل الركاب.. وخروج قطار عن القضبان بشركة مطاحن بطنطا

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









افتتحت وزارة العدل صباح اليوم، إدارة المعامل الكيميائية بمحافظة قنا وذلك لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق 4 محافظات هى أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة قنا بالاضافة الى محافظة البحر الأحمر.

مصرع طبيب سقط من الطابق السابع بعمارة سكنية بطنطا



لقي طبيب مصرعه منذ قليل إثر سقوطه من الطابق السابع في منور عمارة سكنية بدائرة حي ثان طنطا، وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر سقوطه من الطابق السابع بمنور عمارة سكنية بدائرة قسم ثان طنطا.

لتشابهه مع التكاتك.. مجلس الدولة يرفض تسجيل نموذج جديد لنقل الركاب



أيدت محكمة الإدارية العليا "دائرة ٥"، قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية، والمتضمن رفض الحماية التشريعية لتسجيل مركبة لنقل الركاب كنموذج صناعي جديد لتشابهها مع مركبة " التوك توك " المتداولة بالسوق المصري، ولفقدها شرط الجدة.

مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بمستشفى جامعة بني سويف



لقي مبيض محارة مصرعه، متاثرا باصابته، اثر سقوطه من اعلى سقالة، أثناء عمله في محارة حوائط داخل مستشفى التأهيل التابع لجامعة بني سويف شرق النيل، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، بورود إشارة من مستشفى بنى سويف الجامعي، باستقبال " محمد . ج . ع " ٣١ عام، مبيض محارة، مقيم عزبة بلبل ببندر بنى سويف، إدعاء سقوط من علو، ومصاب اشتباه نزيف بالمخ وتدهور في حالة الوعي، ولا يمكن استجوابه، وتوفي متاثرا باصابته.



الحكم على 66 متهما في قضية «مغارة سوهاج» 18 مارس



حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لـجلسة 18 مارس المقبل للحكم.

بعد تمثيله للجريمة.. نيابة أخميم تتخذ قرارا ضد سائق قتل زميله لسرقة سيارته



امرت النيابة العامة بمركز أخميم بسوهاج، اليوم، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقتله زميل السائق بشركة خرسانة جاهزة، بغرض سرقة سيارته.

خروج قطار بضائع عن القضبان قبل دخوله صومعة بشركة مطاحن بطنطا



كشفت مصادر داخل مديرية أمن الغربية اليوم عن واقعة خروج ثلاث عربات من قطار القمح قبل دخوله إلى صومعة طنطا التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ما أدى إلى توقف الطريق فترة زمنية محددة.

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية لـ إسراء عبد الفتاح



نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح، المودعة بسجن القناطر "نساء" ونقلها لمستشفى السجن.