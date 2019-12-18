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محافظات

وفد ياباني يزور مستشفى التأمين الصحي ببنها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:03 م
وفد ياباني يزور مستشفى
وفد ياباني يزور مستشفى التأمين الصحي ببنها
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي وفدا من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا " رفقة وفد من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي.

وأشاد الوفد الياباني بالمستوى الطبي وما يجري من تطوير داخل المستشفى والتجهيزات والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية العلاجية لمنتفعي التأمين الصحي.

وتفقد الوفد أقسام "الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والمعمل وبنك الدم والقسطرة القلبية وبعض الأقسام الأخرى وذلك في إطار التعاون بين هيئة التعاون الدولية اليابانية جايكا ووزارة الصحة المصرية ممثلة في الإدارة العامة للجودة.

حضر اللقاء وفد من وزارة الصحة مكون من الدكتورة عزة عبدالرؤوف والدكتورة إيمان عبدالجواد والدكتورة رحاب قنصوه والدكتورة هبة عاطف نائب مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية.
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