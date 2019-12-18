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مش هتصدقي .. حاربي نزلات البرد والأنفلوانزا بـ مكون من مطبخك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:07 م
حاربي نزلات البرد
حاربي نزلات البرد والأنفلوانزا بـ مكون من مطبخك
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رضوى حسام
مع دخول فصل الشتاء تنتشر نزلات البرد والأنفلوانزا بشكل كبير، لذلك سيكون من الضروري معرفة بعض الاستعدادات لمكافحة نزلات البرد والأنفلوانزا، نشر موقع " health line " فوائد الثوم في مكافحة نزلات البرد والأنفلوانزا.

ثبت أن الثوم يحتوي على مركبات تعزز استجابة مكافحة الأمراض لبعض أنواع خلايا الدم البيضاء في الجسم عندما تصادفها فيروسات ، مثل الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا .

كما أن تناول الثوم بانتظام قد يساعد في منع نزلات البرد أو الأنفلونزا، وإذا مرضت ، فإن تناول الثوم يمكن أن يقلل من شدة الأعراض ويساعدك على الشفاء بشكل أسرع.

هناك طرق عديدة للاستفادة من الثوم، فيما يلي بعض الطرق لتعظيم الفوائد الصحية للثوم:

- سحق أو قطع كل الثوم قبل تناوله. هذا يزيد من محتوى الأليسين.
- قبل الطهي مع الثوم المهروس ، اتركه لمدة 10 دقائق.
- استخدم الكثير من الثوم - أكثر من قرنفل لكل وجبة ، إن أمكنك ذلك.
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