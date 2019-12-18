مش هتصدقي .. حاربي نزلات البرد والأنفلوانزا بـ مكون من مطبخك

مع دخول فصل الشتاء تنتشر نزلات البرد والأنفلوانزا بشكل كبير، لذلك سيكون من الضروري معرفة بعض الاستعدادات لمكافحة نزلات البرد والأنفلوانزا، نشر موقع " health line " فوائد الثوم في مكافحة نزلات البرد والأنفلوانزا.





ثبت أن الثوم يحتوي على مركبات تعزز استجابة مكافحة الأمراض لبعض أنواع خلايا الدم البيضاء في الجسم عندما تصادفها فيروسات ، مثل الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا .





كما أن تناول الثوم بانتظام قد يساعد في منع نزلات البرد أو الأنفلونزا، وإذا مرضت ، فإن تناول الثوم يمكن أن يقلل من شدة الأعراض ويساعدك على الشفاء بشكل أسرع.





هناك طرق عديدة للاستفادة من الثوم، فيما يلي بعض الطرق لتعظيم الفوائد الصحية للثوم:





- سحق أو قطع كل الثوم قبل تناوله. هذا يزيد من محتوى الأليسين.

- قبل الطهي مع الثوم المهروس ، اتركه لمدة 10 دقائق.