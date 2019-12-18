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أخبار البلد

العاملون بـ النقل العام: إطلاق 20 أوتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء خطوة على الطريق الصحيح

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:34 م
إطلاق 20 أوتوبيسًا
إطلاق 20 أوتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء
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محمد غالي
أشاد أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام سيد جمعة بإطلاق محافظة القاهرة أمس الثلاثاء 20 أوتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي للانضام لأسطول النقل العام، إضافة إلى الاحتفال بإطلاق أول أوتوبيس كهربائي، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ،وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد "جمعة" الذي شارك في إطلاق الأتوبيسات الجديدة إن هناك مخطط لانضمام 2000 أوتوبيس يعمل بالغاز، خلال الفترة القادمة، موضحا أن الأوتوبيس يتضمن 60 مقعدًا غير مكيف، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على مراعاة أن يحتوى على مكيف خلال الخطة المستقبلية، وموضحًا أن ذلك يعتبر خطوة على الطريق الصحيح من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين،والتقليل من النفقات. 

وقال إن السيارات الكهربائية تحتوى على 6 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ومكان مخصص لذوى القدرات الخاصة، وتعمل ورديتين من الخامسة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة مساء، و بنفس التعريفة القديمة للخطوط.. وأشار إلى أن السيارة الواحدة توفر أكثر من مائة ألف جنيه فى السنة فى استخدام الوقود،وتقوم بانخفاض الجانب الأيمن حتى مستوى الأرض ليسهل على صعود المعاقين بعجلاتهم وأجهزتهم بجانب المحافظة على سلامة البيئة.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قال إن الأتوبيسات الجديدة تأتي ضمن جهود تطوير أسطول هيئة النقل العام، والحفاظ على البيئة من خلال توفير وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة.
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