هدايا عينية.. مستقبل وطن يحفز المشاركين في مبادرة محو الأمية ببورسعيد

أعلن عادل اللمعى امين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، عن تنظيم فاعلية لـ"محو الأمية وتعليم الكبار"، لأهالي المحافظة والمقيمين بها من المغتربين بالتنسيق مع "الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"، ضمن توجه القيادة السياسية للدولة فى خفض نسبة غير المتعلمين وتضامنًا مع مبادرة "أنت عظيمة".



وقامت امانة الحزب بقسم الزهور بقيادة الدكتور ايهاب عاشور امين القسم، على هامش المبادرة، بتوزيع حوافز و هدايا عينية و سلع غذائيه للمشاركين في هذه المبادرة و التي يشارك فيها نحو ٦٥ مواطنا من المقيمين بحي الزهور و تستمر لمدة شهرين تحت إشراف سوزان فاروق قوطه أمينة للمرأة بقسم الزهور.



وأشار " اللمعي"، إلى أنه من أولويات الحزب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والبيئة، ورفع الوعى، انطلاقا من مبادرة " حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد اللمعي علي تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، ونشر الوعي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، تنفيذا لخطة الدولة بالقضاء على الأمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وإعلان مصر خالية من الأمية في عام ٢٠٣٠.



وأشار أن مواجهة قضية الأمية لا تقل فى أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب، داعيا إلى التوسع في طرق محو الأمية، عن طريق تعليم وتدريب الأميين على الصناعات والحرف الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب محو أميتهم الكتابية والقرائية.