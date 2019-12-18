مرجان يقود مهرجان الأهلي لـ«محاربات السرطان».. صور

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الأربعاء، يوما رياضيا اشتمل على العديد من الفعاليات المميزة نظمته الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بالتعاون مع لجنة المرأة ، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على حضور جانب من اليوم الرياضي ، وقام بإهداء علم الأهلي للدكتور ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، في حضور محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان وسهام سيد مقرر اللجنة وعدد كبير من متحديات مرض سرطان الثدى بالمستشفى.وألقت الدكتورة سمية علي حسن استشاري التغذية محاضرة عن الصحة الغذائية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض ومن بينها السرطان والسمنة وغيرها من المخاطر الصحية.وحرص مرجان على توجيه التحية لمحاربات مرض السرطان، مؤكدا أن النادي الأهلي لا يتأخر أبدًا عن القيام بدوره في دعم كافة المؤسسات المجتمعية، ويسعى دائما لتسخير امكاناته بما يخدم الصالح العام.وقال إن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب يولي اهتماما كبيرًا لإعلاء دور النادي في خدمة القضايا المجتمعية، ويرحب دائما بالمشاركة في أية مبادرات في هذا الشأن.وبدوره وجه ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفي بهية الشكر الى محمود الخطيب ومجلس إدارة الاهلي والقائمين على اليوم الرياضي وحفاوة الاستقبال ، مؤكدا ان الأهلي يظل دائما قلعة الرياضة، ولا خلاف على دوره في التعامل الإيجابي مع كل القضايا الإنسانية.وشهد اليوم الرياضي إقامة فقرات فنية واستعراضات، إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات، بالاضافة إلى القيام بجولة رياضية في ملعب مختار التتش، والتقاط الصور التذكارية مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وفي نهاية اليوم توجه الجميع بالشكر للنادي الأهلي ومسئوليه على دوره الرائد في دعم أهداف مستشفى بهية.