مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة.. صور

استغاث المواطن أحمد فاروق، من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقيم فى شارع قصر فهمى عين شمس الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة له.



وقال فى رسالته: إنه من ذوى الاحتياجات الذهنية الخاصة، وكان يحصل على المعاش ولكن توقف منذ شهر أكتوبر الماضى، وهو بحاجة له لإعانته على المعيشة.



وللتواصل مع الشاكى 01009559057



يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

