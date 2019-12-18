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أخبار البلد

نقابة البناء والأخشاب: تنفيذ مشروع لرفع قدرة العمالة المهاجرة في الشرق الأوسط

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:37 م
محمد غالي
أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.

وأكدت النقابة في بيانها، على التضامن الكامل مع قضايا المهاجرين في كافة البلدان، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، مشددة على أهمية الالتزام التام بتلك الاتفاقيات في شأن حقوق المهاجرين.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن مصر واحدة من أوائل الدول الملتزمة بتلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن المهاجرين في مصر يعاملون أفضل معاملة.

وجدد الجمل، التأكيد على أن مصر لم تتاجر بقضية المهاجرين ومحاولة تحقيق أي مكاسب مثل ما قامت به بعض الدول، مشيرا إلى أنه إيمانا من النقابة العامة بقضية المهاجرين تم البدء في تنفيذ مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب.

وأوضح الجمل، أنه مشروع تجريبي يهدف لتمكين المنظمات النقابية بمصر ولبنان والأردن وتونس من القيام بدور فاعل تجاه قضايا العمالة من المهاجرين المقيمين في بلدانهم.

وأكد أن المشروع يستهدف إتاحة الفرصة لتنظيم العمالة المهاجرة وحماية حقوقهم، قائلا: كما يعمل المشروع على تحسين قدرة المنظمات النقابية من أجل تطوير برامجها وسياستها حتى تكون قادرة علي تبني تلك القضايا والانخراط مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع للعمل عليها بشكل فاعل.

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن المشروع يعمل على مستوى الدول الأعضاء في الشبكة الإقليمية للبناء والاخشاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يركز المشروع أنشطته في مصر على مستوى المحافظات التي تمثل تمركز قوى لعضوية النقابة، بالإضافة لكونها أكثر المناطق تأثرًا بقضايا المهاجرين.
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