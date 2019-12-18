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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير في مسرح 23 يوليو.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:25 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على
أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير مسرح 23 يوليو، وذلك خلال تفقده له، اليوم، للوقوف على آخر مستجدات التطوير.

وأكد محافظ الغربية أن التكاتف أساس النجاح والتميز، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية فى تنمية الوجدان الداخلي للمواطنين .

رافق محافظ الغربية، خلال الجولة، كل من، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وكلف محافظ الغربية، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة تتضمن متخصصين فى الطرق – المرافق – التنسيق الحضاري لعمل دراسة متكاملة لتطوير مدينة المحلة على أن تراعى فى عملها السمة البصرية والتنسيق الحضارى للمدينة والعمل على تنظيم العمل المجتمعي واستغلال طاقة الشباب.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير منطقة الشون وتجميل الجزيرة الوسطى وإنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع بالإضافة إلى توسعة الطريق، موضحًا أنه جار إعداد مخطط لتنظيم أعمال تطوير مدينة المحلة وفق الأولويات الفعلية للارتقاء بمستوى المدينة والمركز.

وخلال الجولة، التقى محافظ الغربية بعدد من رجال الأعمال المشاركين فى أعمال التطوير حيث ناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على التواصل مع وزارة الثقافة لإنهاء إجراءات التجهيزات الفنية لخشبة المسرح على أحدث الأنظمة.
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير في مسرح 23 يوليو.. صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير في مسرح 23 يوليو.. صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير في مسرح 23 يوليو.. صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير في مسرح 23 يوليو.. صور
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