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رياضة

شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:45 م
تكريم شوقى غريب
تكريم شوقى غريب
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يسرى غازى
كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن التكليف الصادر إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش تكريمه ولاعبي أولمبي الفراعنة.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال شوقي غريب خلال ندوة "صدى البلد" : تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الأوليمبي شرف كبير ومسئولية على عاتق الجهاز الفنى ولاعبي أوليمبي الفراعنة.

تابع: الرئيس السيسي قال لنا نصا على هامش تكريمه للمنتخب الأوليمبي : المهمة لسه منتهتش فى إشارة إلى إستكمال التألق وتحقيق إنجاز تاريخي فى أولمبياد طوكيو 2020.

لفت إلى أن كلمات الرئيس السيسي تكليف ومسؤولية كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين مضيفا أن الجميع سوف يبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم.
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور
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