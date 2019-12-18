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محافظات

محمد الشريف يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:41 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية
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أحمد عبد العزيز
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية، اليوم، بمكتبه، البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس. لمناقشة سبل توطيد التعاون والعلاقات المشتركة بين الجانبين، بحضور المطران ناركسوس مطران كنيسة الروم اﻷرثوذكس.

ووجه المحافظ الشكر الي البابا علي الجهود والمشروعات الخيرية التي تقوم بها البطريركية خلال الفترة الماضية معربا عن أمله في زيادة تلك الجهود.

وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لأي مجالات تعاون وتفاهم بين الجانبين، لافتا إلى عمق العلاقات التي تربط مصر واليونان واصفًا إياها بأنها ممتدة وقوية ويملؤها الود والمحبة.

وأوضح الشريف أنه يربطنا العديد من الاتفاقيات بين اليونان وقبرص، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقية لإنشاء خط طيران بين الإسكندرية وباڤوس، وغيرها من الاتفاقيات الأخري.

وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط لما بينها من أوجه تشابه كثيرة. مشيرًا إلي حرصه على عودة الإسكندرية كسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

قال البابا ثيودوروس الثاني إن البطريركيّة على استعداد لتقديم الدعم الكامل للمحافظة فهم يعتبرون الإسكندرية بلدهم الثاني وأنهم أصبحوا بالفعل جزءًا من الإسكندرية فهي بمثابة وطنهم الثاني، فالإسكندرية مدينة عريقة مليئة بالتاريخ.

وأكد على استعداده لتقديم دعمه الكامل لجميع المشروعات التي تخدم أهل الإسكندرية، مؤكدا علي اهتمامه بتشجيع السياح اليونانيين للمجيء إليها وتوسيع تبادل العلاقات الاستثمارية والثقافية بين الشعبين. مشيرًا إلى أن هذا يعد عاملًا أساسيًا لتعارف الشعوب.
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