مشروعات جديدة لرصف الطرق وتجديد الإنارة العامة في السويس

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس البدء في عدد من المشروعات التنموية بأحياء عتاقة والجناين والأربعين.



وقال الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، إن أعمال رصف الطريق الموازي تبدأ من مساكن النور والطريق الواصل بين مدينة التوفيق أ ومدينة النور بحي عتاقة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الإنارة العامة بمدينة التوفيق.



وأشار نائب محافظ السويس، إلى أن الأعمال تشمل أيضا، البدء في إحلال وتجديد الإنارة العامة بمدينة عرب المعمل.



ونوه بأن المشروعات تتضمن رصف طريق الشلوفة- شندورة بطول 2200 متر، وكبريت في حي الجناين؛ ليتكامل مع طريق جنيفة، بطول 6500 متر، كما سيتم رصف الطريق المؤدي إلى كنيسة العذراء في حي الأربعين.



وأجرى الدكتور عبد الله رمضان، جولة تفقدية للوقوف على المشروعات التي سيبدأ العمل بها فورا بأحياء "عتاقة، والجناين والأربعين"؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.



ومن ناحية أخرى، بدأت اليوم أعمال الرصف، بمدخل شارع محمد حمام بمدينة الحرية القديمة في حي عتاقة، بعد انتهاء مشكلة الكهرباء .



رافق نائب المحافظ في الجولة، كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة، وإيهاب فخري رئيس جهاز الإنارة العامة، وأشرف سليمان مساعد رئيس الحي، ومحمود إبراهيم ممثلا لمديرية الطرق والنقل، وممثلي الشعبة الهندسية في مجال الطرق والانارة العامة، وكذا الشركات المنفذة للأعمال.