اتوقف من 3 أشهر.. مسنة تناشد وزارة التضامن صرف المعاش

شكت الحاجة رية حسن، البالغة من العمر 58عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاشها، وعدم تمكنها من مواجهة مصاريف المعيشة.



وقالت فى رسالتها: إحنا حالنا على قدنا وكل حاجة غليت والمعاش اتوقف من ٣ أشهر، وأنا كبرت في السن، والضغط والسكر تعبوني، وابنى مش قادر على المصاريف وحده، ومكفينا أكل وشرب بالعافية.



وتابعت: عملت أكثر من عملية وابنى استلف لى ثمنها، والديون زادت علينا، والإيجار تراكم،وكل ما أتمناه مساعدة شهرية تساعدنى على العلاج ودفع الإيجار».



للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٥٤٨٩٨٨٠



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