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برلمان

رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:32 م
المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة
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كتب محمد الغزاوى
دعا المهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إلى ضرورة تعميم فكرة إنشاء صندوق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، وهو ما سيقوم بطرحه وعرضه على المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، فضلًا عن دعم فريق كرة القدم "المعجزات".

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في إطار مبادئ الحرية والمساواة التي يؤمن بها بيت الأمة تجاه حقوق جميع الفئات في مصر>
وحضر الاحتفال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، والدكتورة أمل رمزي رئيس اللجنة النوعية للسياحة، والمهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للسياحة، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا، وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدي، والدكتور حسين السيد رئيس لجنة ذوي الإعاقة ومساعد رئيس الحزب بالقليوبية، وعلي مجاهد، وفاطمة فتحي، عضو لجنة المراسم بالحزب، وممثلي لجنة ذوي الإعاقة في حزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وأشاد "قوطة" بدور ونشاط اللجنة النوعية للسياحة برئاسة الدكتورة أمل رمزي، وإسهاماتها في جميع المبادرات التي تم تدشينها تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الدكتور ياسر الهضيبي الذي يعد شعلة النشاط خلال الفترة الماضية داخل الحزب.

وقدم "قوطة" الشكر لكل من شارك في هذا التكريم وساهم في رسم البسمة على وجه الحاضرين وهذا ليس غريب على بيت الأمة الذي كان ومازال يقف إلي جوار الدولة المصرية والمواطنين.
رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات
رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات
رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات
رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات
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