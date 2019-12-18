رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات

دعا المهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إلى ضرورة تعميم فكرة إنشاء صندوق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، وهو ما سيقوم بطرحه وعرضه على المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، فضلًا عن دعم فريق كرة القدم "المعجزات".





جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في إطار مبادئ الحرية والمساواة التي يؤمن بها بيت الأمة تجاه حقوق جميع الفئات في مصر>