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أخبار العالم

تمهيدًا لإعدامهم.. محكمة هندية ترفض طعون 4 متهمين باغتصاب ممرضة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:27 م
مظاهرة بالهند ضد
مظاهرة بالهند ضد العنف
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محمد علي

رفضت المحكمة العليا في الهند، طعنا تقدم به 4 رجال محكوم عليهم بالإعدام، بعد إدانتهم مع آخرين، باغتصاب شابة بشكل جماعي في العام 2012، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

وقدم المحكوم عليهم استئنافات سابقة كان آخرها خلال هذا الشهر، ضد الحكم بإعدامهم في قضية اغتصاب ممرضة، غير أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف واعتبرته بلا معنى، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لتنفيذ حكم الإعدام بالرجال الأربعة.

وكان الرجال الأربعة اتهموا، مع 2 آخرين، باغتصاب طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها وتعمل في مجال العلاج الطبيعي كممرضة، في العام 2012 داخل باص في نيودلهي ومحاولة قتلها، حيث توفيت الضحية لاحقا في مستشفى بسنغافورة متأثرة بإصابات لحقت بها أثناء الهجوم الوحشي بعد اسبوعين.

وصدر الحكم على 4 متهمين بالإعدام، بينما شنق متهم خامس نفسه داخل السجن قبل بدء محاكمته رغم أن أسرته تؤكد أنه قُتل في سجنه، ونظرا لأن المهاجم السادس كان قاصرا وقت الهجوم، فقد حُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وخارج المحكمة، قالت والدة الضحية، آشا ديفي، إنها سعيدة بالحكم، وأضافت في تصريحات للصحفيين "هذه خطوة أقرب إلى العدالة".
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