تحوي استيكرات منتهية الصلاحية لمواد غذائية.. كارثة في أكوام القمامة على جانب ترعة بقفط

يلقى"صدى البلد"، الضوء على شكوى أهالي منطقة نجوع الهدلاب التابعة لكلاحين قفط، نتيجة انتشار القمامة على جانب الترعة، وهو ما يتسبب في انتشار روائح كريهة على الطريق، فضلا عن سقوطها في مياه الترعة وما ينتج عنها من مشاكل بعد ذلك.





وأكد المتضررون أن وجود القمامة على الترعة بهذا الشكل أدى إلى انتشار الكلاب الضالة وتكاثر حشرات أخرى تهدد أمن وسلامة العابرين لهذا الطريق وأهالي المنطقة المحيطة.





وقال مطاوع مهران، أحد سكان المنطقة، إن "الأدهى والأمر والذي يمثل كارثة حقيقية، أن أكوام القمامة المنتشرة على جانب الترعة تحوي كمية كبيرة من استكرات لعلب مواد غذائية "زيت - سمن" منتهية الصلاحية، تم نزعها من على العبوات، ومن المحتمل أن يكون تم لصق استيكرات جديدة بتاريخ جديدة لإعادة توزيع العبوات الفاسدة على التجار".





وأضاف "مهران"، أن الأمر يستلزم تحركًا فوريًا من أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين، لوقف توزيع هذه العبوات مرة أخرى بتواريخ جديدة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما يجب أن ينال مرتكب هذه الواقعة عقابًا حقيقيًا لكي يكون رادعًا له ولكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.