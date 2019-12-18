الخارجية: نتعاون مع الكونجرس والإدارة الأمريكية لنقل الصورة الصحيحة عن مصر

استقبلت السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اليوم الأربعاء، "ديفيد شنكر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بحضور "جوناثان كوهين" السفير الأمريكي بالقاهرة.



وأكدت السفيرة ماهي عبد اللطيف، على الأهمية التي توليها مصر للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة في المجالات كافة، والتعاون مع كل من الكونجرس والإدارة الأمريكية في نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة الأوضاع في مصر.



واستعرضت مساعدة وزير الخارجية، التطور المطرد الذي تشهده مصر على الأصعدة كافة.



كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، ومواقف الدولتين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



عقد اللقاء، في إطار العلاقات النشطة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.