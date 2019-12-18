رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم .. والمنتدى أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة مصر الحقيقية

* الدكتور مصطفى مدبولي:

= منتدى شباب العالم أعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم

= المنتدى أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات

= المنتدى أكد على رغبة الدولة فى إعطاء فرصة للشباب فى هذه المرحلة لتولى المناصب القيادية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تهم المواطنين.



وأشاد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، بمستوى التنظيم الذى شهده منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب، مثلوا مختلف جنسيات العالم، مقدمًا الشكر لكل من شارك فى تنظيم هذا الحدث المبهر، وساهم فى إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تليق بمكانة مصر.



وأكد رئيس الوزراء أن منتدى الشباب أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات فى مختلف المجالات، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة المصرية، وهو ما كان محل اعجاب وتقدير وانبهار من مختلف الضيوف الحضور.



وأضاف أن المنتدى أعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم، كما يؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى إعطاء فرصة للشباب فى هذه المرحلة، لتولى المناصب القيادية، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وقوته التى يحقق بها كافة الانجازات والطموحات.



وأشاد رئيس الوزراء بفكرة إقامة مؤتمرات ومنتديات الشباب، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وكذا الحوارات التى أجراها رئيس الجمهورية خلال جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم سواء مع الشباب من مختلف دول العالم، أو مع وسائل الاعلام، مشيرًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات والمنتديات إنما يسهم وبشكل كبير فى نقل الثقافات المختلفة وتقريب المسافات بين شباب العالم الذين تتباعد المسافات بين بلدانهم، هذا إلى جانب تبادل الافكار والرؤى فى كافة القضايا المشتركة.



واستعرض الاجتماع التوصيات التى خرجت عن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والتى تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يُثرى حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع، وكذا تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الافريقية والدولية لتعزيز العمل الافريقى المشترك فى مجال الأمن الغذائى بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائى فى الدول الافريقية.



كما أوصي المؤتمر بتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الانتاج الزراعى إلى افريقيا ورفع درجة الوعى فى المجتمعات الافريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها، هذا إلى جانب تبنى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.



وكلف رئيس الوزراء عقب استعراض التوصيات بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية للبدء فى تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.