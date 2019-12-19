حكم من جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء توضح | فيديو

حكم من جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: ما حكم جماع المرأة الحائض علمًا بأن الزوجة لم تكن تعلم أنه دم حيض بل استحاضة، وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي جامع زوجته وهما لا يعلمان بنزول دوم الحيض، لا شيء عليه.
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وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على السؤال، أن الجماع إذا حصل أثناء الحيض دون أن يتعمد الطرفان ذلك، بأن كان عن جهل أو الظن بأنه دم استحاضة؛ فلا وزر على الزوج أو الزوجة، ناصحًا إياهما بالاستغفار والحرص على التأكد من حالة الزوجة.
هل يجوز الجماع قبل الغسل من الحيض؟
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: زوجٌ جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال، هل يجوز؟.
أجابت الدار في فتوى لها ، أنه لا يحلُّ وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحلِّ الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتَسلْنَ بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.
وأضافت: صرَّح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حلِّ الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحلَّ وطؤُها، وإنما يكفي التيمم لحلِّ العبادات؛ قال في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 159): [وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّم؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ، قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .. الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] الْآيَةَ، قَالَ خَلِيلٌ: فِي الْحَيْضِ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ.
حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل".
أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه، وهذا إجماع أهل العلم.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في طهارة الإفرازات المهبلية للمرأة، مشيرة إلى أن الراجح هو القول بنجاستها من باب الاحتياط، وينقض الوضوء بها.
وأوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض الوضوء بالإفرازات الطبيعية للمرأة فترة ما بعد انتهاء الدورة و ما قبل التبويض حيث إنها تكون غزيرة و ليست مرضية بل طبيعية ؟، وإذا كانت تنقض الوضوء ما العمل إذا كانت المرأة كثيرة السفر ويشق عليها الوضوء لكل صلاة ؟»، أن الفقهاء اختلفوا في الإفرازات المهبلية أطاهرة هي أم نجسة.
وأضافت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الراجح القول بنجاستها من باب الاحتياط وينقض الوضوء بها، فيلزم المرأة أن تتحفظ منها، منوهة بأنه إذا نزل من المرأة شيء من الإفرازات المهبلية فيلزمها الوضوء، وتنظيف ما أصابت من ملابسها.
وتابعت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،: فإذا كانت الإفرازات المهبلية تنزل من المرأة بشكل مستمر، ولا تنقطع فتكون المرأة حينئذ صاحبة عذر، فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات المهبلية، حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة.
ونبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن هناك قول آخر وهو القول بأنها طهارة، ولا ينتقض بها الوضوء ؛ لأنه يشترط في الخارج من السبيلين النجاسة، وبما أن هذه الإفرازات طاهرة فلا تنقض الوضوء.
متى تحل الزوجة لزوجها في العمرة ؟
وأما الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير، فلا تفسد به العمرة، لكن تلزم فيه الفدية على التخيير أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام.
حكم الجماع أثناء العمرة
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جامع الرجل زوجته أولًا: يفسد العمرة، وثانيًا: يجب أن يكمل مناسكها، وثالثًا: أن يقضيها مرة أخرى، رابعًا: ويذبح بدنة -شاة-.
واستشهد الشيخ أحمد ممدوح، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، بقول الله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» البقرة/197.
متى تحل الزوجة لزوجها في الحج ؟
نوهت دار الإفتاء، أنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من 3 مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وأوضحت دار الإفتاء: "أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ» [البقرة: 196]؛ وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاه.
اقرأ ايضًا: ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟
وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على السؤال، أن الجماع إذا حصل أثناء الحيض دون أن يتعمد الطرفان ذلك، بأن كان عن جهل أو الظن بأنه دم استحاضة؛ فلا وزر على الزوج أو الزوجة، ناصحًا إياهما بالاستغفار والحرص على التأكد من حالة الزوجة.
هل يجوز الجماع قبل الغسل من الحيض؟
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: زوجٌ جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال، هل يجوز؟.
أجابت الدار في فتوى لها ، أنه لا يحلُّ وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحلِّ الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتَسلْنَ بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.
وأضافت: صرَّح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حلِّ الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحلَّ وطؤُها، وإنما يكفي التيمم لحلِّ العبادات؛ قال في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 159): [وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّم؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ، قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .. الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] الْآيَةَ، قَالَ خَلِيلٌ: فِي الْحَيْضِ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ.
حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل".
أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه، وهذا إجماع أهل العلم.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في طهارة الإفرازات المهبلية للمرأة، مشيرة إلى أن الراجح هو القول بنجاستها من باب الاحتياط، وينقض الوضوء بها.
وأوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض الوضوء بالإفرازات الطبيعية للمرأة فترة ما بعد انتهاء الدورة و ما قبل التبويض حيث إنها تكون غزيرة و ليست مرضية بل طبيعية ؟، وإذا كانت تنقض الوضوء ما العمل إذا كانت المرأة كثيرة السفر ويشق عليها الوضوء لكل صلاة ؟»، أن الفقهاء اختلفوا في الإفرازات المهبلية أطاهرة هي أم نجسة.
وأضافت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الراجح القول بنجاستها من باب الاحتياط وينقض الوضوء بها، فيلزم المرأة أن تتحفظ منها، منوهة بأنه إذا نزل من المرأة شيء من الإفرازات المهبلية فيلزمها الوضوء، وتنظيف ما أصابت من ملابسها.
وتابعت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،: فإذا كانت الإفرازات المهبلية تنزل من المرأة بشكل مستمر، ولا تنقطع فتكون المرأة حينئذ صاحبة عذر، فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات المهبلية، حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة.
ونبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن هناك قول آخر وهو القول بأنها طهارة، ولا ينتقض بها الوضوء ؛ لأنه يشترط في الخارج من السبيلين النجاسة، وبما أن هذه الإفرازات طاهرة فلا تنقض الوضوء.
متى تحل الزوجة لزوجها في العمرة ؟
وأما الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير، فلا تفسد به العمرة، لكن تلزم فيه الفدية على التخيير أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام.
حكم الجماع أثناء العمرة
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جامع الرجل زوجته أولًا: يفسد العمرة، وثانيًا: يجب أن يكمل مناسكها، وثالثًا: أن يقضيها مرة أخرى، رابعًا: ويذبح بدنة -شاة-.
واستشهد الشيخ أحمد ممدوح، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، بقول الله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» البقرة/197.
متى تحل الزوجة لزوجها في الحج ؟
نوهت دار الإفتاء، أنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من 3 مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وأوضحت دار الإفتاء: "أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ» [البقرة: 196]؛ وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاه.