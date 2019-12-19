برلمانية: توصيات منتدى شرم الشيخ رسائل جديدة للعالم السياسي

أكدت النائب غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية توصيات منتدى شباب العالم، والتي تعد رسالة سلام وتنمية للعالم كله، مشددة على أنها توصيات جادة وقابلة جميعها للتحقيق وليست حبرا على مجرد حبر على ورق، مشيرةً إلى أنها تعد نقلة دولية على مستوى عالي للغاية.





وقالت النائبة غادة عجمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، رسالة قوية لمكافحة العنصرية ولها الأثر الإيجابي على العالم كله".





وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن هدف التوصية نشر مبادئ الحب والسلام، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، رسائل جديدة على العالم السياسي، نتمنى أن يكون هناك إنصات وتنفيذ لها من قبل تبني الأمم المتحدة وبقيت الدول.





وأعلنت توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على النحو التالي:





- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، بالتعاون مع "معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والاتحاد الإفريقي".





- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي.





- إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة؛ تَتَضَمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، ودعم سبل تمويلها.





- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية.





- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.





- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة.





- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق "مليون وظيفة".





- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات Blockchain في المجالات المختلفة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة WYF Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال.





- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية" كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم.



