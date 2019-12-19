برلماني: منتدى شباب العالم كافح العنصرية والتمييز

أشاد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان ، بمجلس النواب بدعوة منتدى شباب العالم، الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تبني الدولة المصرية القضاء على العنصرية والتمييز.





وقال النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه "يجب أن تلبي الأمم المتحدة الدعوة، وأن تبادر إلى تبني بروتوكول لمكافحة خطاب الكراهية والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبح لها مكانة كبيرة ومنتشرة في مجتمعنا"، مشيرًا إلى أن هذا دور منتدى شباب العالم، الذي يرفع راية السلام للعالم كله.





وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس السيسي سبق وتبنى مبادرة لوقف خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع دول العالم لوقف العنصرية والتمييز والمساواة بين جميع أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم وآرائهم ومعتقداتهم.





وأعلنت توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على النحو التالي:





- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، بالتعاون مع "معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والاتحاد الإفريقي".





- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي.





- إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة؛ تَتَضَمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، ودعم سبل تمويلها.





- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية.





- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.





- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة.





- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق "مليون وظيفة".





- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات Blockchain في المجالات المختلفة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة WYF Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال.





- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية" كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم.



