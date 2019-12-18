ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في الجامعة البريطانية.. تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور المقبل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:18 م
تامر عاشور
تامر عاشور
Advertisements
قسم الفن
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل ضخم بالجامعة البريطانية ونشر "تامر" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" صورة إعلان الحفل.

وعلّق علي الصورة قائلاً: "بكرة معانا إن شاء الله في الجامعة البريطانية جاهزين".

ومن المتوقع أن يقدم تامر عاشور باقة من أغانيه الجديدة والقديمة علي سبيل المثال: قولولو سماح، متختلفيش، زكريات كدابه، بيت كبير.

تامر يعيش حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستويين العملي بنجاح البومه الاخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ.".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل حفل تامر عاشور وساندي

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لدواع أمنية

ملكة جمال الكون 2019.. خطيبة تامر عاشور تخطف الانظار في احدث ظهور | شاهد

تامر عاشور يحيي اليوم حفلا غنائيا بعنوان ليالي المحروسة فى موسم الرياض

تامر عاشور يتألق في آخر حفل له..شاهد

ترشيحاتنا

شاهد | أول ظهور لناشئ الزمالك الهارب من الفريق بتايلاند

عائلتي أهلاوية.. ناشئ الزمالك يكشف سبب هروبه إلى تايلاند | فيديو

هناكل ايه النهاردة؟.. حمام بالفريك.. وطاجن بسلة بالشبت.. وشوربة لسان عصفور بالسبانخ

عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

القبض على أم تؤجر رضيعتها بـ 100 جنيه يوميا لاستغلالها فى أعمال التسول

نجم الزمالك يخرس الألسنة برسالة نارية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض