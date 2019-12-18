في الجامعة البريطانية.. تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور المقبل

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل ضخم بالجامعة البريطانية ونشر "تامر" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" صورة إعلان الحفل.
وعلّق علي الصورة قائلاً: "بكرة معانا إن شاء الله في الجامعة البريطانية جاهزين".
ومن المتوقع أن يقدم تامر عاشور باقة من أغانيه الجديدة والقديمة علي سبيل المثال: قولولو سماح، متختلفيش، زكريات كدابه، بيت كبير.
تامر يعيش حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستويين العملي بنجاح البومه الاخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ.".