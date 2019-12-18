لطلاب الثانوية.. التعليم تعلن آخر موعد لتغيير الشعبة قبل الإمتحانات.. فيديو

قال رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تلقت طلبات التحويل من شعبة لأخرى في الثانوية العامة، ووزير التعليم وافق على فتح باب التحويلات من شعبة لأخرى حتى يوم غد الخميس.
وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم التحويل من شعبة لاخرى من خلال الموقع بشكل إلكتروني وليس ورقيا.
وتابع رضا حجازي:" وزير التعليم وافق على فتح باب التحويلات من شعبة لأخرى وأخر ميعاد للتحويلات غدا الخميس".
واكمل رضا حجازي:" يتوجه الطالب إلى المدرسة التابع لها لأنها هي من تقوم بتحويل شعبة الطالب، ويتم قيد الطالب في قاعدة البيانات والشعبة التي يريد الدراسة فيها".
وقد وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة الفرصة من جديد لطلاب الصف الثاني الثانوي، الذين يرغبون في تغيير الشعبة.
وأوضح الدكتور رضا حجازين مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن هذه الفرصة ستتاح فقط حتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.
وأكد أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية لإخطار المدارس بذلك، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تأتي حرصا على مصلحة الطلاب.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التماسات من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي العام.
وأشار إلى أن هذه الالتماسات كانت تطالب الوزارة بإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لتغيير الشعبة لتعثرهم في الدراسة في الشعبة التي اختاروها من بداية العام الدراسي بالصف الثاني الثانوي.
وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم التحويل من شعبة لاخرى من خلال الموقع بشكل إلكتروني وليس ورقيا.
وتابع رضا حجازي:" وزير التعليم وافق على فتح باب التحويلات من شعبة لأخرى وأخر ميعاد للتحويلات غدا الخميس".
واكمل رضا حجازي:" يتوجه الطالب إلى المدرسة التابع لها لأنها هي من تقوم بتحويل شعبة الطالب، ويتم قيد الطالب في قاعدة البيانات والشعبة التي يريد الدراسة فيها".
وقد وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة الفرصة من جديد لطلاب الصف الثاني الثانوي، الذين يرغبون في تغيير الشعبة.
وأوضح الدكتور رضا حجازين مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن هذه الفرصة ستتاح فقط حتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.
وأكد أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية لإخطار المدارس بذلك، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تأتي حرصا على مصلحة الطلاب.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التماسات من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي العام.
وأشار إلى أن هذه الالتماسات كانت تطالب الوزارة بإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لتغيير الشعبة لتعثرهم في الدراسة في الشعبة التي اختاروها من بداية العام الدراسي بالصف الثاني الثانوي.