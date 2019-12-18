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تكنولوجيا

بالتعاون مع تيك توك.. تحدي انفينكس S5 يحصد 170 مليون مشاهدة خلال 6 أيام

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أطلقت شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الانترنت والمصممة للأجيال الشابة، مسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك احتفالا بإطلاق هاتفها INFINIX S5 مطلع ديسمبر الجاري، تحت شعار #هتشوف_العجب، لإطلاق إبداعات الشباب في طرح أغرب الأشياء والحركات والمواهب لديهم.

ونجح فيديو المسابقة على الصفحة الرسمية لشركة انفينكس عبر تطبيق تيك توك في حصد أكثر من 170 مليون مشاهدة خلال 6 أيام، وهو ما أظهر اهتماما وحماسا كبيرا من الشباب المصري بالعلامة التجارية لانفينكس وهاتفها الجديد S5 ، حيث يعد أكبر عدد مشاهدات تحظى به شركة هواتف ذكية حول العالم على المنصة حتى الأن، بجانب مشاركات من مئات الشباب بفيديوهات خاصة للفوز بعدد 10 هواتف انفينيكس S5 اعلنت الشركة منحها للفيديوهات التى ستلقى أكبر تفاعل من المستخدمين على المنصة.

من جانبه قال اندريا روان مدير العلامة التجارية لانفينكس مصر: "تمشيا مع جوهر علامتنا التجارية" المستقبل الآن "، تتيح الحملة للمستهلكين التعبير عن إبداعهم ومواهبهم من خلال إظهار من هم حقا، ونحن سعداء للغاية برؤية المشاركة المتحمسة للمستهلكين الشباب المصريين في هذه الحملة ، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة شهادة ثقة من الشباب المصري بعلامتنا التجارية".

وتابع اندريا: "نحن مستمرون في الوفاء بوعدنا للأجيال الشابة بتقديم أحدث التكنولوجيات في مجال الهواتف الذكية حول العالم بسعر يتناسب مع امكاناتهم.

وأطلقت شركة INFINIX المسابقة بالتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة عبر الهاتف الذكي تيك توك من يوم 8 إلى 13 ديسمبر الجاري، وكان من أهم شروط المسابقة استخدام ملصق وهاشتاج #هتشوف العجب وهو شعار حملة انفينيكس لهاتفها الجديد S5، بجانب عمل اشارة للحساب الرسمي infinixegypt.official مشترطة الحصول على اكبر عدد اعجابات بالفيديو الخاص بالمتسابق للفوز بهاتف INFINIX S5

ولجعل الحملة في متناول أكبر عدد من محبي انفينكس في مصر قامت تيك توك بتنظيم فاعلية داخل "INFINIX MALL"، الجمعة الماضية لجذب المزيد من المشاركين للمسابقة، وسيتم الإعلان عن الفائزين قريبًا عبر الحساب الرسمي لشركة انفينكس عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر منصة تيك توك للفيديوهات عبر الهواتف الذكية الأشهر في العالم.
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