رئيس الإسماعيلي يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي غدا" الخميس "، في تمام السابعة مساء ضمن منافسة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز .



وطالب المهندس إبراهيم عثمان لاعبي الفريق بتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية للخروج بشكل مشرف من أجل إسعاد جماهير نادي الإسماعيلي .



وأشاد رئيس نادي الإسماعيلي بلاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز في اللقاءين الماضيين أمام كل من نادي مصر المقاصة ونادى مصر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .



ويحتل الإسماعيلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد "13" ، نقطة بينما يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الجدول الدوري الممتاز برصيد "18".