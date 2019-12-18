أماني لبيد: المشاركة في منتدى الشباب توسع المدارك في القانون الدولي ...فيديو

قالت أماني لبيد جزائرية ممثلة جمهورية دولة التشيك في نموذج محاكاة دول المتوسط، إن تمثيل دولة غير دولتك هذا هو التحدي في هذا البرنامج ، كما ان هذا الامر يتيح لنا البحث في السياسات الخارجية والداخلية.
وأضافت " لبيد" خلال لقائها في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " dmc"، أن هذا التمثيل يساعدنا كثيرا علي ان نفهم سياستنا الخارجية وسياستهم ايضا ، كما اننا عندما ننظر للسياسة الخارجية لأي دولة وكيف تتفاعل هذا يعود علينا بالنفع كثيرا .
وأوضحت "لبيد" أن المشاركة توسع مداركى في القانون الدولي والسياسات الدولية ونطاق العمل السياسي الناجح.
وتابعت " لبيد" أننا قمنا بالمشاركة عبر منصة الإنترنت وهي ممتازة في التواصل خصوصا على الفيس بوك كما إنني هذه هي المرة الثانية لي في المنتدى.
واستكملت "لبيد" أنني قمت بتقديم ورقة بحثية عن الاربع دول المشاركة وبعدها أجريت مقابلة عبر الانترنت وتكون اسئلتها دقيقة ومحددة .
وأضافت " لبيد" خلال لقائها في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " dmc"، أن هذا التمثيل يساعدنا كثيرا علي ان نفهم سياستنا الخارجية وسياستهم ايضا ، كما اننا عندما ننظر للسياسة الخارجية لأي دولة وكيف تتفاعل هذا يعود علينا بالنفع كثيرا .
وأوضحت "لبيد" أن المشاركة توسع مداركى في القانون الدولي والسياسات الدولية ونطاق العمل السياسي الناجح.
وتابعت " لبيد" أننا قمنا بالمشاركة عبر منصة الإنترنت وهي ممتازة في التواصل خصوصا على الفيس بوك كما إنني هذه هي المرة الثانية لي في المنتدى.
واستكملت "لبيد" أنني قمت بتقديم ورقة بحثية عن الاربع دول المشاركة وبعدها أجريت مقابلة عبر الانترنت وتكون اسئلتها دقيقة ومحددة .