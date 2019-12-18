أماني لبيد: المشاركة في منتدى الشباب توسع المدارك في القانون الدولي ...فيديو

الرئيس في جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين: الإرهاب صناعة شيطانية.. ولن نقضي عليه بدون مواجهة الدول التي تدعمه.. الهدف من المنتدى أن نستمع لبعضنا البعض.. وفرصة لمعرفة الحقائق