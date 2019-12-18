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فن

عن فضيحة Facebook.. مخرجة مصرية تنافس على جوائز الأوسكار للمرة الثانية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:01 م
The Great Hack
The Great Hack
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محمد نبيـل
دخل فيلم المخرجة المصرية الأمريكية، نادين نجيم، The Great Hack، أو الاختراق الكبير، القائمة القصيرة، ضمن فئة "أفضل فيلم وثائقي"، والتى أعلنت عنها الأكاديمية الأمريكية المانحة لجوائز الأوسكار.

وشاركت ناديم نجيم، والمخرج المصرى كريم أمير فى إخراج وإنتاج الفيلم، وهو فيلم وثائقي صدرَ عام 2019 ويتناولُ فضيحة موقع فيسبوك ومشاركتهِ بيانات الملايين من مستخدميه معَ شركة كامبريدج أناليتيكا التي استعملتها في أغراض سياسيّة.

The Great Hack تم طرحه للعرض للمرة الأولى خلال شهر يوليو الماضى وهو من إنتاج شبكة نتفليكس.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها المخرجة نادين نجيم، القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، عن فئة الأفلام الوثائقية، بعد مشاركتها الأولى بفيلم "الميدان" الذى تدور أحداثه عن ثورة 25 يناير 2011.

القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، تضمنت فيلم عربى آخر وهو The Cave، أما الفيلم التونسى Brothehood فينافس ضمن فئة أفضل فيلم قصير لايف "نسخة حية".
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