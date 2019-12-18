للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور



وأكد ماركو أننا حرصنا علي افتتاح قاعة للباليه تحمل اسم الدكتورة ماجدة صالح بمجموعة ألوانات واعلن ان مسرح الوانات سيستضيف يومى 27 و28 ديسمبر الجارى فريق بيانولا للعرض المسرحي على مسرح الوانات.



كون مركز ألوانات الثقافي، للمرة الأولى في المنيا، فريق باليه من أبناء المحافظة بعد فترة إعداد وتدريبات كبيرة على يد متخصصين نظرا لعدم تواجد هذا الفن الراقي بمحافظات بالصعيد بعد ان حظى باهتمام كبير من رواد هذا الفن الراقى.واستطاع فريق الوانات للباليه تقديم العديد من العروض فى دار الأوبرا وامام السفارة الألمانية وعلى أكثر من مسرح فى أماكن مختلفة بعد تكوينه بفترة وجيزةيقول ماركو عادل مؤسس الوانات أن فترة التأسيس وصلت الى اكثر من عام حيث تم اختيار الفريق بعناية فائقة مشيرا الى أن فن البالية يعد رقصات ملوك وأمراء أسس له ملك فرنسا لويس الرابع عشر أول أكاديمية باليه في العالم ثم انتقل هذا الفن إلى روسيا ونجح الروس في إحيائه ونقله لأماكن غير متوقعة بجميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين، ومنها أمريكا وإنجلترا والصين وجنوب أفريقيا وعرفت مصر بهذا الفن بعد ثورة 1952 وتحديدا على يد الدكتور ثروت عكاشة حينما تم تكليفه بتأسيس أول وزارة للثقافة.وعن الدكتورة ماجدة صالح أول عميدة لمعهد الباليه وزيارتها للفرقه بعروس الصعيد يقول عادل أن معرفة الدكتورة ماجدة صالح بالفرقه جاء بطريق الصدفة من خلال صفحات السوشيال ميديا عندما وجد تعليقا علي صفحة ألونات منها وإعجابها بوجود تلك المدرسة في الصعيد حيث قام بتوجيه الدعوة لها لزيارة ألونات وبالفعل لبت صالح الدعوة والتقت بالأطفال المتدربين بفريق البالية بعد أن استقبلوها بعرض الفرشات الرائع .واضاف أن الدكتورة ماجدة صالح حرصت علي منح بعض ملاحظتها للفتيات والتي كانت من أهمها الاحساس الخارجي لراقص الباليه فقالت لهن عيشوا كالأميرات في حياتكن وفي منازلكن سيروا بهيئة الأميرة أو الملكات بشموخ وأعطتهن بعض الدروس في فن الباليه وسط فرحة غامرة .وعبرت الدكتورة ماجدة صالح خلال الزيارة عن سعادتها الكبيرة بأن يصل فن الباليه إلى الصعيد مؤكده أن ما حدث كان حلما من أحلامه تتحقق على أرض الواقع دون سابق معرفةوأهدت الدكتورة ماجدة لمركز ألوانات مجموعة مقتنياتها وصورا لها وهدية أخري للأطفال عبارة عن عروسة ترتدي زي الباليه.