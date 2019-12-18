سلسلة مطاعم شهيرة في بيرو تعلن إغلاق فروعها بشكل مفاجئ

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالز الشهيرة إغلاق جميع مطاعمها في بيرو لمدة يومين.





ووفقًا لصحيفة جارديان البريطانية أعلنت قرار إغلاق المطاعم على الحساب الرسمي للمطعم على موقع التغريدات "تويتر"، حدادًا على وفاة اثنين من العاملين في فرع للمطعم في بيرو.









وأثارت وفاة الموظفين الشباب في مطعم ماكدونالدز غضب الجميع، ونشبت مظاهرات في البلد بأكملها لمقاطعته، لأن سبب الوفاة كان عيبا في الكهرباء، وطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل والتي يعتبرها البعض استغلالية.





وفتح مكتب المدعي العام في بيرو تحقيقًا في وفاة ألكسندرا بوراس ، 19 عامًا، وصديقها السابق جابرييل كامبوس، 18 عامًا، الذي قيل إنه توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد أثناء تنظيف المطبخ في مطعم الوجبات السريعة.





ووفقا لشرطة بيرو، تعرض بوراس لصدمة كهربائية أثناء التعامل مع آلة المشروبات الغازية، وعندما حاول كامبوس مساعدتها، تعرض هو أيضًا إلى صعق كهربائي ومات الاثنان.





العاملان اللذان توفيا كانا زوجان، وعملهما الأساسي في مدرسة وكانا يعملان في المطعم لإدخار المال للدراسة بالجامعة، قصة وفاتهما المأساوية أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق.





وبحسب الإحصائيات فإن 70% من القوى العاملة في بيرو تعد غير منظمة، ويتم توظيفهم بشكل استغلالي، فيما رد المطعم في بيان: "إنها تعمل على تحديد تفاصيل ما حدث وستساهم بكل المعلومات اللازمة في التحقيق".



