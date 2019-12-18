خبير: مصر تبني الثقة مع الجانب الأوروبي لزيادة معدلات السياحة ونمو الاقتصاد

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقات ود بين مصر وفرنسا وبين الرئيس السيسي وماكرون، مضيفا:" يجب أن يكون هناك ثقة من الشعب الفرنسي بدخول الأراضي المصرية لزيادة معدلات السياحة وهذا ما بدأنا في تنفيذه".



وأضاف مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" في عام 2010 كانت من أعلى مؤشرات الثقة في السياحة ولكن مع الأحداث التي مرت بها مصر تراجعت معدلات السباحة، وتراجع الدخل من السياحة من 14 مليار دولار لـ 1.1 مليار دولار فقط".



وتابع مصطفى بدرة:" مع تحسن العلاقات المصرية الأوروبية والاستقرار المجتمعي، وتحسن الموارد السياحية ستزيد من معدلات السياحة".



وأكمل مصطفى بدرة:" بناء الثقة من أهم البنود التي تبني الاقتصاد وبدأنا نحسن العلاقات السياسية مع الجانب الأوروبي، وبدأنا في بناء ثقة إقتصادية من خلال مشاريع استثمارية وتبادل تجاري ومزيد من التحرك في الاستثمار على كافة الأصعدة".