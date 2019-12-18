ست بـ 100 راجل.. الأسطى أم كريم فنى لحام وإصلاح كاوتش.. شاهد

عرضت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، تقريرا يرصد قصة كفاح سيدة بـ 100 راجل تدعى الأسطى أم كريم، تمتهن إصلاح الإطارات.



وقالت أم كريم، :" بشتغل منذ فترة كبيرة وتخصصت في إصلاح الإطارات السيارات، وبعد الانفصال عن زوجي وجدت نفسي بمفردي مع ابنائي، وقررت البحث عن العمل وبدأت أعمل من أجل توفير مصدر رزق لي ولأولادي".



وأضافت أم كريم:" بداية العمل كانت صعبة، وكنت بنام في الورشة عشان أجيب لقمة العيش، ومكنش ينفع أسيب الورشة، وناس كتير لم تتوقع انني سوف أكمل في هذه المهنة وهناك من احترم العمل الذي أقوم به".



ولفتت أم كريم:" أنا مسؤولة عن ابنائي، وعايزة أربيهم وأوفر لهم كل شيء، وأشعر بالنجاح في عملي".