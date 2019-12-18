للسيدات فقط| تعرفي على أعراض نقص فيتامين د بالجسم

فيتامين د من اهم الفتيامينات التي يحتاجها الإنسان لصحته، فهو مستمد من التعرض لأشعة الشمس، كما انه يتم الحصول عليه من أطعمة ايضًا.



تعرف على أعراض نقص فيتامين د من دكتور أحمد سند استشاري امراض الباطنة والسكر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



أعراض نقص فيتامين د عند السيدات:



- ضعف العضلات وعدم القدرة على حمل الأشياء.



- الإرهاق والتعب طوال اليوم، والحاجة إلى الجلوس لفترة طويلة.



- انخفاض القدرة على تحمل المسئولية وعدم انجاز المهام اليومية.



- الاصابة بهشاشة العظام.



- ارتفاع ضغط الدم ولا سيما عند الحامل.



- التغييرات المزاجية.

