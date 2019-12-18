للسيدات فقط| تعرفي على أعراض نقص فيتامين د بالجسم

فيتامين د من اهم الفتيامينات التي يحتاجها الإنسان لصحته، فهو مستمد من التعرض لأشعة الشمس، كما انه يتم الحصول عليه من أطعمة ايضًا.
تعرف على أعراض نقص فيتامين د من دكتور أحمد سند استشاري امراض الباطنة والسكر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
أعراض نقص فيتامين د عند السيدات:
- ضعف العضلات وعدم القدرة على حمل الأشياء.
- الإرهاق والتعب طوال اليوم، والحاجة إلى الجلوس لفترة طويلة.
- انخفاض القدرة على تحمل المسئولية وعدم انجاز المهام اليومية.
- الاصابة بهشاشة العظام.
- ارتفاع ضغط الدم ولا سيما عند الحامل.
- التغييرات المزاجية.
تعرف على أعراض نقص فيتامين د من دكتور أحمد سند استشاري امراض الباطنة والسكر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
أعراض نقص فيتامين د عند السيدات:
- ضعف العضلات وعدم القدرة على حمل الأشياء.
- الإرهاق والتعب طوال اليوم، والحاجة إلى الجلوس لفترة طويلة.
- انخفاض القدرة على تحمل المسئولية وعدم انجاز المهام اليومية.
- الاصابة بهشاشة العظام.
- ارتفاع ضغط الدم ولا سيما عند الحامل.
- التغييرات المزاجية.