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مرأة

للسيدات فقط| تعرفي على أعراض نقص فيتامين د بالجسم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:13 م
أعراض نقص فتيتامين
أعراض نقص فتيتامين د
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حياة عبد العزيز
فيتامين د من اهم الفتيامينات التي يحتاجها الإنسان لصحته، فهو مستمد من التعرض لأشعة الشمس، كما انه يتم الحصول عليه من أطعمة ايضًا.

تعرف على أعراض نقص فيتامين د من دكتور أحمد سند استشاري امراض الباطنة والسكر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

أعراض نقص فيتامين د عند السيدات:

- ضعف العضلات وعدم القدرة على حمل الأشياء.

- الإرهاق والتعب طوال اليوم، والحاجة إلى الجلوس لفترة طويلة.

- انخفاض القدرة على تحمل المسئولية وعدم انجاز المهام اليومية.

- الاصابة بهشاشة العظام.

- ارتفاع ضغط الدم ولا سيما عند الحامل.

- التغييرات المزاجية.
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