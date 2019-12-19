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بين الناس

بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:07 م
77 عاملا يتضررون
77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف
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تقدم عدد من العاملين بأحد مصانع الأسمنت بمحافظة بني سويف بشكوى يتضررون فيها من فصلهم تعسفيا وتقدمهم بشكوى موقعة منهم جميعا لمكتب العمل بالمحافظة ولقائهم بنائب محافظ بني سويف الذي وعد بحل المشكلة.

وقال محمود أحمد ممثل الـ 77 عاملا المفصولين تعسفيا من شركة جنوب الوادي للأسمنت، إنهم فوجئوا بقرار الشركة الغريب دون سابق إنذار أو سبب، مشيرا أنهم قاموا بطرق كل الأبواب والطرق الشرعية والقانونية للتعبير عن رفضهم لما حدث والمطالبة بحقوقهم.

وأضاف أنه خلال تواجدهم بمكتب العمل لتقديم الشكوى، طالبوا بصرف أجر شهر نوفمبر مضافا إليه أجر عمل عشرة أيام وصرف تعويض بمعدل شهرين لكل عامل وصرف مقابل رصيد الأجازات ومستحقات التأمينات الاجتماعية التي لم تسدد بواسطة الشركة.

وأضاف أنه في المقابل أكد ممثل الشركة أنه لن يتم صرف سوي نصف شهر مكافأة وأن إدارة الشركة ترفض بقية المطالب المعروضة.

وفي سياق متصل قال أشرف سيد أحمد إن المجموعة توجهت إلى ديوان محافظة بني سويف حيث التقى نائب المحافظ بهم واستمع لكل أبعاد المشكلة ووعد بالتدخل للحل مؤكدا أنه لن يتم التفريط في حقوق العمال، إلا أن مجلس إدارة الشركة يتعنت ولا يرغب في الانصياع لأي مسئولية اجتماعية أو ضرر يلحق بهؤلاء العمال جراء قرار الفصل التعسفي.

وطالب سيد بتوصيل صوت هؤلاء العمال المفصولين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن البلاد دخلت في مرحلة عمل وتنمية ومذكرا بتأكيدات السيد رئيس الجمهورية دائما على حقوق العمال وفي الوقت ذاته التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وأوضح أن المجموعة قامت بتحرير محضرا في قسم شرطة ناصر برقم 5968 لاثبات موقفهم والاستمرار بالمطالبة بحقوقهم .
بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات
بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات
بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات
بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات
بعد فصلهم تعسفيا..77 عاملا يتضررون من شركة أسمنت ببني سويف | مستندات
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