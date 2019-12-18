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محافظات

للحد من الحوادث.. رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائرى في إدفو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:40 م
رفع 4 طن من القمامة
رفع 4 طن من القمامة والمخلفات
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شاذلى عبد الفتاح
للقضاء على التراكمات ومخلفات القمامة وفتح محاور مرورية جديدة لإنهاء حالة التكدس والحد من الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، رصدت " صدى البلد " رفع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لنحو 4 أطنان قمامة ومخلفات بالطريق الدائرى والذى يربط بين قريتى الرمادى والحاجر ويصل طوله إلى 4,5 كم وعرضه 8 أمتار .

وأشار العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو إلى أن هذا الطريق سيساهم فى القضاء على الإختناق المرورى وتخفيف تكدس جرارات نقل محصول القصب على طريق أسوان / القاهرة الزراعى .

وأوضح أن ذلك ساهم فى الحد من الحوادث المرورية المتكررة أثناء فترة العصير والتى تمتد على مدار 5 شهور من ديسمبر وحتى مايو من كل عام .

ولفت إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رصف هذا الطريق وإنارته ليكون جاهزًا بشكل كامل للتشغيل حيث أن ما تم من أعمال لتنفيذ هذه المبادرة لرفع كميات القمامة الكبيرة من الطريق الدائرى جاء نتيجة جهود ذاتية ومشاركة مجتمعية جادة من الأهالى لإعلاء المصلحة العامة التى تعود بالنفع والخير على جميع مواطنى إدفو .

وأضاف عبد الرحمن عامر أن أعمال رفع تركمات المخلفات والقمامة والتى ترجع لسنوات عديدة شارك فيها ٢ لودر ، و ٢ حفار وأكثر من ٥٠ سيارة نقل ثقيل .

ووجه رئيس مركز ومدينة إدفو الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل المجتمعى من القيادات الشعبية وإدارات الرى والمحاجر والمرور، بجانب معدات شركة النصر للتعدين وأصحاب سيارات النقل الثقيل.

يأتى ذلك فى إطار التعليمات التى أصدرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بمواجهة التحديات والمشاكل المتراكمة ، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين و الوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم.
للحد من الحوادث.. رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائرى في إدفو
للحد من الحوادث.. رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائرى في إدفو
للحد من الحوادث.. رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائرى في إدفو
للحد من الحوادث.. رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائرى في إدفو
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