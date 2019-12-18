ياسر عبد العليم مديرا فنيا لديروط خلفا للكابتن حمادة رسلان

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح في التعاقد مع ياسر عبدالعليم ، لتولي مهمة تدريب الفريق ضمن منافسات القسم الثانى خلفا لحمادة رسلان الذي تم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي عقب الخسارة من الأعلاميين بالجولة التاسعة .
وشهد الجهاز الفنى الجديد لنادى ديروط عوده ابنائه وهم المدير الفنى ياسر عبدالعليم ، والدكتور طارق عبدالمنعم ، والكابتن محمد أبوبكر.
جاء تشكيل الجهاز الفنى والإداري والطبى كالأتى :
ك/ياسر عبد العليم مدير فنى
د/طارق عبد المنعم مدرب عام
ك/أحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى
د/خالد أنور أخصائي إصابات ملاعب
عبد العزيز مصطفى علاج طبيعي
مراد احمد مراد مدلك
إداريين
طه كمال
ك/محمد أبوبكر
مهمات وملاعب
بوحه وفيلكس .
وشهد الجهاز الفنى الجديد لنادى ديروط عوده ابنائه وهم المدير الفنى ياسر عبدالعليم ، والدكتور طارق عبدالمنعم ، والكابتن محمد أبوبكر.
جاء تشكيل الجهاز الفنى والإداري والطبى كالأتى :
ك/ياسر عبد العليم مدير فنى
د/طارق عبد المنعم مدرب عام
ك/أحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى
د/خالد أنور أخصائي إصابات ملاعب
عبد العزيز مصطفى علاج طبيعي
مراد احمد مراد مدلك
إداريين
طه كمال
ك/محمد أبوبكر
مهمات وملاعب
بوحه وفيلكس .