ياسر عبد العليم مديرا فنيا لديروط خلفا للكابتن حمادة رسلان

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح في التعاقد مع ياسر عبدالعليم ، لتولي مهمة تدريب الفريق ضمن منافسات القسم الثانى خلفا لحمادة رسلان الذي تم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي عقب الخسارة من الأعلاميين بالجولة التاسعة .



وشهد الجهاز الفنى الجديد لنادى ديروط عوده ابنائه وهم المدير الفنى ياسر عبدالعليم ، والدكتور طارق عبدالمنعم ، والكابتن محمد أبوبكر.



جاء تشكيل الجهاز الفنى والإداري والطبى كالأتى :



ك/ياسر عبد العليم مدير فنى

د/طارق عبد المنعم مدرب عام

ك/أحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى

د/خالد أنور أخصائي إصابات ملاعب

عبد العزيز مصطفى علاج طبيعي

مراد احمد مراد مدلك

إداريين

طه كمال

ك/محمد أبوبكر

مهمات وملاعب

بوحه وفيلكس .