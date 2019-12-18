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أخبار البلد

غدا مجلس الصحفيين يستكمل مناقشة عدد من الملفات المهمة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، غدا الخميس لاستكمال مناقشة باقى الملفات الهامة و التى بدأها في اجتماعه السابق .

ويناقش المجلس خلال اجتماعه شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب حملات ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف.

وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.

كما يناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، بالإضافة إلى تقرير مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذي كانت أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.
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