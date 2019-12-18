قومى المرأة: حملة "معًا لنبقى " تعمل بشكل مختلف عن "مودة "

قالت دينا حسين ،عضو المجلس القومى للمرأة ومسئولة مبادرة "معًا لنبقى "لتأهيل المقبلين على الزواج ،إن إطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة تفيد كل العاملين على ملف المرأة .



وأضافت حسين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مبادرة "معًا لنبقى " لتوعية المقبلين على الزواج تعمل بمناهج مختلفة عن مشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ويستهدف فئات مختلفة .



وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة أن المشروعين مكملين لبعض ، وأن المجلس حريص على العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات لأن التكامل مهم جدًا لصالح الوطن .



وأكدت أن توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع "مودة "تكون دائمًا محط الاهتمام والتنفيذ من كافة المؤسسات المعنية لذلك المجلس يعمل عليها .



ونوهت بضرورة وضع آليات لتنفيذ هذه المنصات بحيث يستفيد منها كل الباحثين والمختصين بقضايا المرأة فى مصر والعالم .