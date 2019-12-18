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أخبار البلد

قومى المرأة: حملة "معًا لنبقى " تعمل بشكل مختلف عن "مودة "

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:47 م
دينا حسين عضوة المجلس
دينا حسين عضوة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قالت دينا حسين ،عضو المجلس القومى للمرأة ومسئولة مبادرة "معًا لنبقى "لتأهيل المقبلين على الزواج ،إن إطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة تفيد كل العاملين على ملف المرأة .

وأضافت حسين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مبادرة "معًا لنبقى " لتوعية المقبلين على الزواج تعمل بمناهج مختلفة عن مشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ويستهدف فئات مختلفة .

وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة أن المشروعين مكملين لبعض ، وأن المجلس حريص على العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات لأن التكامل مهم جدًا لصالح الوطن .

وأكدت أن توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع "مودة "تكون دائمًا محط الاهتمام والتنفيذ من كافة المؤسسات المعنية لذلك المجلس يعمل عليها .

ونوهت بضرورة وضع آليات لتنفيذ هذه المنصات بحيث يستفيد منها كل الباحثين والمختصين بقضايا المرأة فى مصر والعالم .
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