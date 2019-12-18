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اقتصاد

إطلاق البوابة الرقمية والمكتبة الإلكترونية لمعهد التخطيط القومي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:42 م
آية الجارحي
احتفل معهد التخطيط القومي بإطلاق كل من البوابة الرقمية والمكتبة الإلكترونية، بحضور الدكتور علاء زهران - رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتورة أماني الريس - نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

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وعكست فلسفة تطوير البوابة الرقمية والمكتبة الإلكترونية رؤية ورسالة وهوية معهد التخطيط القومي كمركز فكر متميز في مجالي التخطيط والتنمية، وتتنوع أنشطته وخدماته بين إجراء الدراسات والبحوث وبناء القدرات من خلال نشاطي الدراسات العليا والتدريب.

كما تقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات الأخرى، ومنها تقديم الاستشارات وخدمة المجتمع.
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