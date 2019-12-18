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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: ما يحدث لترامب داخل مجلس النواب عار

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ، اليوم الأربعاء ، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بانه " يبعث على الشعور بالعار".

وذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية، أن بنس أكد - في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية - وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب.

وقال بنس في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان: "إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار"، مؤكدا أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه.
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