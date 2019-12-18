ورش فنون تشكيلية وغنائية وندوات تثقيفية بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة الأسمرات ورشة فنون تشكيلية، كما أقام قصر ثقافة الريحاني ورشة حكي بعنوان "التعاون" بحضانة نور المصطفى، بينما استكمل نادي المرأة ببيت ثقافة المدفعية ورشة تعليم صناعة الحقائب باستخدام خيوط الكليم والمكرمية وذلك باستضافة اخصائيين من مكتبة الأسرة بألماظا فى إطار تبادل الخبرات .



عقد بيت ثقافة المرج بمدرسة الدمرداش ندوة صحية بعنوان "التغذية السليمة والنظافة الشخصية" ألقتها د. إيمان محمود مدير تنظيم الأسرة بالمنطقة الطبية بالمرج، أشارت خلالها إلى ضرورة الاهتمام بتناول الخضروات الطازجة والفاكهة وعدم تناول الأغذية المصنعة والمحفوظة، وقد تخلل الندوة مداخلات من الطالبات بالعديد من التساؤلات حول التغذية السليمة وبعض الإرشادات الطبية بخصوص هذا الموضوع، كما أكدت على أهمية النظافة الشخصية وكيفية معالجة بعض الظواهر السلبية مثل الالتهاب الجلدي، حب الشباب وغيرها.



نفذ نشاط الموسيقى بقصر ثقافة روض الفرج التدريب على اغنية "بابا نويل" بمناسبة رأس السنة الميلادية، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة رسوم أطفال بألوان الشمع، بينما عقد الفرع بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقصر ندوة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، تناولت أضرار المخدرات والأنواع المختلفة منها وكيفية تعاطيها وصولا لحالة الإدمان كما تناولت طرق العلاج المختلفة والارشادات لعدم الوقوع فى هذا الخطر وذلك بمدرسة الشهيد طارق بن عبد الله.



أعدت مكتبة دار الحرب الإلكترونية مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتنمية القدرات الفكرية للأطفال بمشاركة طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة مصر الجديدة ورشة ماسكات وزينة بمناسبة رأس السنة الميلادية مع طلاب مدرسة العروبة المرحلة الابتدائية.



نفذت مكتبة الطفل ورشة حكي من كتاب "العصفور سمسم" تأليف محمد عادل السحار، إلي جانب ألعاب ذهنية وترفيهية، بينما قدم بيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة مسرح عرائس، كما أعدت مكتبة sos مجلة عن الشتاء، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة المطرية ورشة فنون تشكيلية لعمل شجرة الكريسماس.