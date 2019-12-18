الرئيس يدعم النساء فى منتدى شباب العالم ويوصى بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ..المجلس القومى: خطوة مهمة ستفيد كل المهتمين بهذا الملف | وحقوقيون: هذا الوقت المناسب لإطلاقها

رانيا يحيى :

إطلاق منصة إلكترونية للمرأة سيؤثر على المهتمين والعاملين بهذا الملف

دينا حسين :

حملة "معًا لنبقى " تعمل بشكل مختلف عن "مودة "

رضا الدنبوقى :