الرئيس يدعم النساء فى منتدى شباب العالم ويوصى بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ..المجلس القومى: خطوة مهمة ستفيد كل المهتمين بهذا الملف | وحقوقيون: هذا الوقت المناسب لإطلاقها

رانيا يحيى :
إطلاق منصة إلكترونية للمرأة سيؤثر على المهتمين والعاملين بهذا الملف
دينا حسين :
دينا حسين :
حملة "معًا لنبقى " تعمل بشكل مختلف عن "مودة "
رضا الدنبوقى :
رضا الدنبوقى :
هذا هو التوقيت المناسب لإطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة
يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى المرأة المصرية فى جميع المناسبات والمحافل ، ويقدر مجهودها ويثنى على صبرها وإصرارها ، ولذلك أطلق عام المرأة 2017 واستطاعت المرأة المصرية أن تحصل فى عهده على كثير من الإنجازات التى لم تكن تحصل عليها من قبل مثل وصولها لوزارات هامة وأن تعمل قاضية ومستشارة الرئيس للأمن الوطنى ومحافظ وأن تحصل على ربع المقاعد فى البرلمان ومؤخرًا فى منتدى شباب العالم وصى بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع مودة .
قالت الدكتورة رانيا يحيى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن الرئيس يدعم المرأة فى كل المناسبات .
وأضافت يحيى أن توصية الجلسة الختامية فى منتدى شباب العالم بإنشاء منصة إلكترونية عربية للمرأة تضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والتقارير الخاصة بالمرأة وإبراز المبادرات النسائية الناجحة ودعم سبل تمويلها سيؤثر على المهتمين بملف المرأة والعاملين به .
وأكدت أن الرئيس فى المنتدى قال عن سيدات مصر"هن حصن حصين للدولة فى كل الفترات التى مرت بها"، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.
وتابعت الرئيس السيسى لاحظ زيادة حالات الطلاق فى المجتمع المصرى ، لذلك أطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى عن كيفية إقامة أسرة سعيدة وكيفية تربية الأولاد، وتحمل مسئولية الشراكة فى الحياة.
وفى سياق متصل قالت دينا حسين ،عضوة المجلس القومى للمرأةو مسئولة مبادرة "معًا لنبقى "لتأهيل المقبلين على الزواج ،إن إطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة تفيد كل العاملين على ملف المرأة .
وأضافت حسين أن مبادرة "معًا لنبقى " لتوعية المقبلين على الزواج تعمل بمناهج مختلفة عن مشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ويستهدف فئات مختلفة.
وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة أن المشروعين مكملين لبعض ، وأن المجلس حريص على العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات لأن التكامل مهم جدًا لصالح الوطن .
وأكدت أن توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع "مودة "تكون دائمًا محط الاهتمام والتنفيذ من كافة المؤسسات المعنية لذلك المجلس يعمل عليها .
ونوهت بضرورة وضع آليات لتنفيذ هذه المنصات بحيث يستفيد منها كل الباحثين والمختصين بقضايا المرأة فى مصر والعالم .
ومن جانبه قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن توصيات منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة خطوة هامة جاءت متأخرة ؛لكن أن تأتى متأخرة خيرًا من ألا تأتى .
وأضاف الدنبوقى أن التطور الرقمى مهم فى عصر التكنولوجيا ويعكس مقدار مصر داخل الدول العربية والقارة الأفريقية .
وأشار أن التطور التكنولوجى يؤكد على فكرة حرية تداول المعلومات ويوفر الوقت وعناء البحث للدارسين والباحثين والمساعدة على خلق فرص أكبر للتفاهم عن احتياجات المرأة ومتطلباتهاوالدراسات الخاصة بها .
وتابع أن المنصة الإلكترونية ستساعد الدول العربية على فهم أوضاع المر أة فى مصر ، ويكون لزامًا عليه الاستمرارية والانتشار والتسويق لها وستخلق فرص عمل جديدة لجيل واعى بالتطور الرقمى .
وأكد أن ذلك سيصب فى مصلحة المرأة عن طريق توافر العديد من المصادر التى ستساعد الباحثين نحو تمكينها الاقتصادى والسياسى والاجتماعي ،وهذا هو التوقيت المناسب لإطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة .
يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى المرأة المصرية فى جميع المناسبات والمحافل ، ويقدر مجهودها ويثنى على صبرها وإصرارها ، ولذلك أطلق عام المرأة 2017 واستطاعت المرأة المصرية أن تحصل فى عهده على كثير من الإنجازات التى لم تكن تحصل عليها من قبل مثل وصولها لوزارات هامة وأن تعمل قاضية ومستشارة الرئيس للأمن الوطنى ومحافظ وأن تحصل على ربع المقاعد فى البرلمان ومؤخرًا فى منتدى شباب العالم وصى بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع مودة .
قالت الدكتورة رانيا يحيى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن الرئيس يدعم المرأة فى كل المناسبات .
وأضافت يحيى أن توصية الجلسة الختامية فى منتدى شباب العالم بإنشاء منصة إلكترونية عربية للمرأة تضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والتقارير الخاصة بالمرأة وإبراز المبادرات النسائية الناجحة ودعم سبل تمويلها سيؤثر على المهتمين بملف المرأة والعاملين به .
وأكدت أن الرئيس فى المنتدى قال عن سيدات مصر"هن حصن حصين للدولة فى كل الفترات التى مرت بها"، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.
وتابعت الرئيس السيسى لاحظ زيادة حالات الطلاق فى المجتمع المصرى ، لذلك أطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى عن كيفية إقامة أسرة سعيدة وكيفية تربية الأولاد، وتحمل مسئولية الشراكة فى الحياة.
وفى سياق متصل قالت دينا حسين ،عضوة المجلس القومى للمرأةو مسئولة مبادرة "معًا لنبقى "لتأهيل المقبلين على الزواج ،إن إطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة تفيد كل العاملين على ملف المرأة .
وأضافت حسين أن مبادرة "معًا لنبقى " لتوعية المقبلين على الزواج تعمل بمناهج مختلفة عن مشروع "مودة " التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ويستهدف فئات مختلفة.
وأشارت عضوة المجلس القومى للمرأة أن المشروعين مكملين لبعض ، وأن المجلس حريص على العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات لأن التكامل مهم جدًا لصالح الوطن .
وأكدت أن توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة ومنصة لمشروع "مودة "تكون دائمًا محط الاهتمام والتنفيذ من كافة المؤسسات المعنية لذلك المجلس يعمل عليها .
ونوهت بضرورة وضع آليات لتنفيذ هذه المنصات بحيث يستفيد منها كل الباحثين والمختصين بقضايا المرأة فى مصر والعالم .
ومن جانبه قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن توصيات منتدى شباب العالم بإطلاق منصة إلكترونية للمرأة خطوة هامة جاءت متأخرة ؛لكن أن تأتى متأخرة خيرًا من ألا تأتى .
وأضاف الدنبوقى أن التطور الرقمى مهم فى عصر التكنولوجيا ويعكس مقدار مصر داخل الدول العربية والقارة الأفريقية .
وأشار أن التطور التكنولوجى يؤكد على فكرة حرية تداول المعلومات ويوفر الوقت وعناء البحث للدارسين والباحثين والمساعدة على خلق فرص أكبر للتفاهم عن احتياجات المرأة ومتطلباتهاوالدراسات الخاصة بها .
وتابع أن المنصة الإلكترونية ستساعد الدول العربية على فهم أوضاع المر أة فى مصر ، ويكون لزامًا عليه الاستمرارية والانتشار والتسويق لها وستخلق فرص عمل جديدة لجيل واعى بالتطور الرقمى .
وأكد أن ذلك سيصب فى مصلحة المرأة عن طريق توافر العديد من المصادر التى ستساعد الباحثين نحو تمكينها الاقتصادى والسياسى والاجتماعي ،وهذا هو التوقيت المناسب لإطلاق المنصة الإلكترونية للمرأة .