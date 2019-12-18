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توك شو

بتعمل أكل محروق | ابنة انتصار تقلد والدتها على الهواء وتكشف أسرارا عنها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:44 م
انتصار
انتصار
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هاني حسين
قامت شاهستا، ابنة الفنانة انتصار بتقليد والدتها على الهواء، بشكل كوميدي، وكشفت كواليس تعامل انتصار معهم في المنزل.

وقالت شاهستا في حوارها على قناة الحدث اليوم:" معظم الوقت ماما بتعمل أكل محروق، وفي مرة عملت لنا بطاطس محمرة سوداء".

وأضافت شاهستا:" أرغب في دخول مجال الفن، واشتركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل «كلبش»".

ومن جانبها روت الفنانة انتصار موقفا كوميديا تعرضت له في بداية مشوارها الفني، قائلة:" مكنتش أعرف مكان ستوديو الأهرام ومصر زمان، ولما كان حد يوصف لي الطريق لا أستطيع الوصول لمكان الاستوديو".
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