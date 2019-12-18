بتعمل أكل محروق | ابنة انتصار تقلد والدتها على الهواء وتكشف أسرارا عنها

قامت شاهستا، ابنة الفنانة انتصار بتقليد والدتها على الهواء، بشكل كوميدي، وكشفت كواليس تعامل انتصار معهم في المنزل.
وقالت شاهستا في حوارها على قناة الحدث اليوم:" معظم الوقت ماما بتعمل أكل محروق، وفي مرة عملت لنا بطاطس محمرة سوداء".
وأضافت شاهستا:" أرغب في دخول مجال الفن، واشتركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل «كلبش»".
ومن جانبها روت الفنانة انتصار موقفا كوميديا تعرضت له في بداية مشوارها الفني، قائلة:" مكنتش أعرف مكان ستوديو الأهرام ومصر زمان، ولما كان حد يوصف لي الطريق لا أستطيع الوصول لمكان الاستوديو".
وقالت شاهستا في حوارها على قناة الحدث اليوم:" معظم الوقت ماما بتعمل أكل محروق، وفي مرة عملت لنا بطاطس محمرة سوداء".
وأضافت شاهستا:" أرغب في دخول مجال الفن، واشتركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل «كلبش»".
ومن جانبها روت الفنانة انتصار موقفا كوميديا تعرضت له في بداية مشوارها الفني، قائلة:" مكنتش أعرف مكان ستوديو الأهرام ومصر زمان، ولما كان حد يوصف لي الطريق لا أستطيع الوصول لمكان الاستوديو".