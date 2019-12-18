وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدأ منذ قليل عدد من نجوم الفن في التوافد الى مسجد الرحمن الرحيم، بشارع صلاح سالم، لتقديم واجب العزاء في المخرج ياسر زايد، الذي وافته المنية أمس الاول الاثنين 16 ديسمبر.



وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أول الحضور لتقديم واجب العزاء، إذ أتى إلى ساحة المسجد بصحبة الفنان تامر عبد المنعم، ويستمر باقي النجوم في التوافد.



وتوفى أمس الاول الاثنين 16 ديسمبر، المخرج ياسر زايد نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد بعد أن قدم عددا من الأعمال الفنية المشهورة ولعل من أبرزها مسلسل "هبه رجل الغراب" الذى قدم على ثلاثة اجزاء.



بدأ ياسر زايد حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينيات والتسعينيات منها (ساكن قصادي، الغول).



وقام أيضًا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها (هبة رجل الغراب)، و(بنت بنوت).